1 Christoph Lung (links) und Johannes Lutz haben einen Brocken-Boom ausgelöst. Foto: Duschbrocken

Vor drei Jahren haben zwei Kumpels den Duschbrocken erfunden, ein festes Duschgel und Shampoo in Einem. Jetzt feiern die Stuttgarter ihre erste Million. „Seit unserer Gründung wurden eine Million Plastikflaschen eingespart“, freuen sie sich.

Stuttgart - Mit einer Pizzaknetmaschine und einer Handpresse haben Christoph Lung und Johannes Lutz damit angefangen, auf 30 Quadratmetern daheim „Backe-backe-Brocken“ zu spielen. Vor drei Jahren waren die Stuttgarter Kumpels von einer Weltreise zurückgekehrt mit der Idee, flüssiges Duschgel und Shampoo mit einer umweltfreundlichen Erfindung ohne Plastikflasche überflüssig zu machen. Nicht zuletzt dank ihres Auftritts in der TV-Sendung „Die Höhle des Löwens“ und einer Crowdfunding-Kampagne ist ihr intensiv duftender und mehrkantiger Duschbrocken, den keiner mit einer Seife verwechseln sollte, zum Verkaufshit geworden. Heute beschäftigen die beiden Startup-Unternehmer insgesamt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, lassen ihren Umsatzbringer im Brocken-Boom bei Manufakturen in Kehl sowie in Österreich maschinell produzieren und konnten nun „einen Meilenstein“ feiern – ihre „erste Million“.

Motto: Fest is the best

Johannes Lutz freut sich: „Seit Gründung sind dank des Duschbrockens eine Million Plastikflaschen eingespart worden.“ Ein klares Zeichen für eine Welt mit weniger Abfall. In der Regel ersetzt ein Duschbrocken zwei Plastikflaschen. Motto: Fest is the best. Lutz findet es „wunderbar, dass sich unserem Weg, Shampoo und Duschgel in der Plastikflasche überflüssig zu machen, mittlerweile so eine große Zahl von Menschen angeschlossen hat“.

Für den 28-Jährigen, der an der Uni Hohenheim studiert hat, steht fest, wohin die Reise 2021 geht: „Der Megatrend der Nachhaltigkeit reißt immer mehr mit – da sind wir gern ein Teil davon.“ Die Stuttgarter Startup-Firma ist mit Frida Früchtchen, Maxi Minze oder Carlos Cocos durchgestartet, so heißen die Sorten im raffinierten Brocken-Format, die wunderbar schäumen und nicht so leicht wie eine Seife aus der Hand flutschen. Etliche Nachahmer sind auf den Zug gesprungen. Von lästiger Konkurrenz, die eine gute Idee klaut, spricht Johannes Lutz trotzdem nicht. „Es bisschen stolz sind wir darauf“, sagt er stattdessen, „dass jetzt große Kosmetikmarken unserem Weg folgen, den wir vor drei Jahren eingeschlagen haben.“

Die Pläne für das neue Jahr

Das junge Unternehmen mit Sitz in Plieningen will im neuen Jahr das Sortiment erweitern. „Wir bringen einen festen Conditioner raus sowie weitere Sondereditionen“, verrät Johannes Lutz, „und werden die Zusammenarbeit mit Unverpackt-Läden verstärken, damit es unsere Produkte auch öfter offline gibt.“

Außen hui, innen öko. Schon morgens beim Duschen wollen viele damit beginnen, die Welt ein bisschen zu retten. Die Corona-Pandemie, so heißt es, birgt Chancen für eine nachhaltigere und klimafreundlichere Welt. Wenn man dank der Krise mehr Zeit zum Nachdenken hat, davon sind nicht nur die Macher des Brockens überzeugt, schon was gewonnen.