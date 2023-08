7 Rund 16 000 Besucher strömen im Schnitt täglich ins Gerber, an Samstagen noch viel mehr. Foto: Lichtgut

Das Gerber erfindet sich neu – wieder einmal, aber diesmal umfassend: Mitte Oktober eröffnet dort ein Hotel, schon vorher ziehen neue Läden ein. Hat das einst kriselnde Stadtkaufhaus den Weg in die Zukunft gefunden?









Sich in einer Waschmaschine einsperren? Ins Maul eines riesigen Hais klettern? Oder mit dem Auto durch eine Wand fahren? All das ist aktuell schmerz- und unfallfrei im Einkaufszentrum Gerber an der Tübinger Straße und Sophienstraße möglich. Bis zum 17. September sind dort knapp 20 Selfie-taugliche Illusionen zu sehen – und auszuprobieren. Auch hier gilt: Das Einkaufserlebnis muss stimmen, um die Kundinnen und Kunden anzulocken. „Wir wollen, dass sich alle hier wohlfühlen – egal welchen Alters und welcher Gehaltsklasse“, sagt die neue Centermanagerin Melanie Cintean.