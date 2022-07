24 Blick über Stuttgart mit Fernsehturm von Degerloch aus – der beste Stadtbezirk ist laut einer Twitter-Umfrage aber ein anderer. Alle 23 Platzierungen in unserer Bildergalerie. Foto: dpa/Patrick Seeger

Was ist der beste Stuttgarter Stadtbezirk? Diese Frage hat sich ein Twitter-Nutzer gestellt und darüber im Turniermodus abstimmen lassen. Es gab wilde Diskussionen.















Stuttgart-Ost oder Degerloch? Plieningen oder Botnang? Zwischen Stuttgarts Stadtbezirken herrscht seit jeher Konkurrenz. Ein Twitter-Nutzer wollte die Frage danach, welcher denn nun der beste Stuttgarter Stadtbezirk ist, ein für alle mal klären – und hat unter dem Hashtag #Stadtbezirksmeisterschaft eine Abstimmung gestartet. Das war im Turniermodus aufgebaut und lief über mehrere Tage, es gab Gruppenphase, K.-o.-Runde, Duell um Platz drei – über 12.000 Mal wurde insgesamt abgestimmt. Am Ende hieß der Sieger: Bad Cannstatt; Stuttgarts bevölkerungsreichster Stadtbezirk verwies im Finale Stuttgart-West auf den zweiten Platz.

Nur eine von vielen kontroversen Entscheidungen, die gemäß der Twitternatur direkt unter den Abstimmungen hitzig diskutiert wurde:

Die Plätze drei und vier belegten Stuttgart-Ost und Degerloch. Hier eine Tabelle aller Duelle, Platzierungen und Abstimmungsergebnisse:

Klar ist, dass die Abstimmung trotz reger Teilnahme keinen repräsentativen Charakter hat. Der Twitter-Algorithmus, wem die Umfragen überhaupt ausgespielt wurden, ist kaum durchschaubar – dennoch wurden die Duelle dutzendfach geteilt, sodass sich die Stadtbezirksmeisterschaft auch aus der unmittelbaren Bubble des Erfinders herausbewegt haben dürfte. Trotzdem bleibt die Stuttgart-Twitter-Community eine spezielle und zumindest in Deutschland gilt Twitter unter den sozialen Netzwerken nach wie vor als eher nischig.

Der Initiator äußert sich zu der Umfrage

Nichtsdestotrotz hatten alle Beteiligten an der Aktion offenbar ihren Spaß. „Danke dir, Photoshop- und Umfragen-Gott! Was für ein Fest! All glory to Cannstatt!“, schrieb eine Nutzerin, nachdem das Ergebnis am Dienstag feststand. „Super war es, auch wenn die Gewinner unverdient waren. Vielen Dank für’s Ausrichten. Top!“, meinte ein anderer. Auch das Stadtpalais Stuttgart gratulierte dem siegreichen Bad Cannstatt:

„Parki“, wie sich der Ausrichter des Turniers auf Twitter nennt und seinen Profilangaben nach mit „Stuttgart, Fußball und Schabernack“ beschäftigt, will inkognito bleiben, zeigt sich aber überwältigt von dem Echo seiner fixen Idee. Unserer Zeitung sagte er, was hinter der Aktion steckt: „Auf die Idee kam ich, als ich bei einem anderen Account eine Umfrage zu Fußballtrikots entdeckt habe.“ Da auf Twitter ganz gerne die eigene Nachbarschaft gefeiert werde, habe Parki sich gedacht, dass man das auch auf Stadtbezirke übertragen könne.

Wer die Twitter-Stadtbezirksmeisterschaft verpasst hat, kann sich wahrscheinlich im nächsten Jahr auf eine Neuauflage freuen: „Eine Wiederholung wird es wahrscheinlich jährlich geben, falls auf Twitter ein Interesse daran besteht.“