1 Seltene Einblicke: Besuch im Bunker unter dem Marktplatz bei einer früheren Langen Nacht. Foto: Lange Nacht der Museen

Lange hat man gewartet auf die nächste Lange Nacht der Museen. Am 21. Mai ist es soweit. Teilnehmen werden mehr als 40 Museen, Galerien und andere Kulturorte. Der Vorverkauf beginnt.















Nach zweijähriger coronabedingter Pause kehrt die vom Stuttgartmagazin Lift organisierte Lange Nacht der Museen zurück. Konkret am 21. Mai. Dann werden mehr als 40 Museen, Galerien, historische Gebäude und Kultur- und Industriedenkmäler in der Stadt von 18 bis 1 Uhr öffnen. Der Vorverkauf beginnt bereits an diesem Dienstag (26. April). Die Tickets kosten 20 Euro (ermäßigt 15 Euro). Sie gelten als VVS-Kombiticket und sind bei allen beteiligten Häusern und den Vorverkaufsstellen in Stuttgart und der Region erhältlich. Dort gibt es auch die kostenlosen Programm-Magazine. Digital kann man sich unter www.lange-nacht.de einen Überblick über das Programm und die teilnehmenden Einrichtungen und Örtlichkeiten machen.

Exklusive Zugänge – unter anderem zum Marktplatz-Bunker

Dazu gehört erstmals das Dorotheen-Quartier, das sich an diesem Abend in ein „Art Quartier“ verwandeln soll. Eingebunden in die Lange Nacht sind diesmal auch der Infoturm über der S21-Baustelle, die Miniaturwelten Stuttgart, das Museum der Illusionen und die Ausstellung Stuttgart Rosenstein mit einem großen interaktiven Stadtmodell. Premiere bei der Langen Nacht der Museen hat auch die Initiative Stolpersteine, die historische Rundgänge anbietet.

Die Veranstalter versprechen zudem exklusive Zugänge – etwa zum Bunker unter den Marktplatz und in den Stuttgarter Untergrund. Sonst verschlossene Türen öffnen sich im Innenministerium und in der Datenschutzbehörde. Der Stuttgarter Hafen und die Moschee sind ebenfalls Teil des Kulturprogramms. Ebenso wie das Rathaus. Dort werden Livebands auftreten und „Paternoster-Konzerte“ angeboten. Teilnehmen werden auch das Landesmuseum, das Haus der Geschichte, das Hotel Silber, das Haus der Musik, das Stadtpalais, das Straßenbahnmuseum, das Linden-Museum und das Mercedes-Benz-Museum. Sehenswerte Sonderausstellungen bieten das Kunstmuseum und das Museum Schloss Rosenstein.

Ticket-Hotline: 0711/60 17 17 35