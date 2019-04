5 Auf dem Schlossplatz werfen Passanten Münzen auf die Flaggen ihrer Wahl. Foto: ubo

Passanten sind begeistert. Liebevoll hat ein rumänischer Straßenkünstler drei Tage lang 100 Flaggen auf die Königstraße gemalt. Wenige Meter weiter ist ein neues Blumenrondell beliebtes Motive der Handy-Fotografen. Der Frühling treibt’s bunt.

Stuttgart - Der spektakuläre Abriss an der Calwer Passage, so war kürzlich in dieser Zeitung zu lesen, zählt momentan zu den meistfotografierten Motiven in Stuttgart. Daraufhin rief ein Geschäftsmann vom Königsbau bei uns in der Redaktion an. „Auf dem Schlossplatz wird auch gerade rekordverdächtig fotografiert“, teilte er mit. Nicht nur Zerstörung wird also massenhaft mit der Smartphone-Kamera festgehalten – auch Buntes steht hoch in der Selfie-Gunst.

Der Frühling treibt’s farbenfroh. Frühling – das ist Wachstum! Das Sprießen erfreut die Jungen wie die Alten. Denn der zweite Frühling kennt keine Altersgrenze und lässt schöne Gefühle auch in reiferen Lebensabschnitten erblühen. Wenn die Menschen etwas schön finden, zücken sie ihr Smartphone. Und deshalb überrascht es nicht, dass immer wieder Passanten auf der Königstraße unweit des Kunstmuseums und des Königsbaus stehen bleiben und den Frühling ins Visier nehmen.

Liebevoll hat ein rumänischer Straßenkünstler 100 Flaggen auf den Boden gemalt. Drei Tage, sagt er, hat er bisher dafür gebraucht und ist noch nicht fertig. Jetzt kann er studieren, welche Nation die Geldbeutel am meisten öffnet. Passanten werfen Münzen auf die Flagge, die ihnen am besten gefällt. Gerade führt Deutschland vor der Türkei. Vor dem neuen Blumenrondell, wenige Meter weiter auf dem einstigen Standort von Flaggenmästen, stellen sich immer wieder Menschen für Selfies auf. Ach, wie gut doch der Frühling mit seiner Farbenpracht tut!