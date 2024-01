Stuttgarter Restaurant im Internet: La Commedia erhält durch eine Löschaktion mehr Google-Sterne

1 Ist die gelieferte Pizza kleiner als die im Restaurant La Commedia? Die Google-Rezension dazu wurde gelöscht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Vom einen auf den anderen Tag hat sich das Stuttgarter Restaurant La Commedia bei den Google-Bewertungen von 3,9 auf 4,6 Sterne gesteigert. Die Inhaber ließen bestimmte Beiträge löschen. Nur Autoren, die sich zu wehren wissen, waren nicht betroffen.











Die E-Mail klingt einschüchternd: Ein Urteil vom Bundesgerichtshof wird darin zitiert und eine Frist von sieben Tagen gesetzt. Mit einer Bewertung auf Google soll ein 32 Jahre alter Stuttgarter die Persönlichkeitsrechte der Inhaber des italienischen Restaurants La Commedia verletzt haben, heißt es darin. Innerhalb einer Woche solle er den Gegenbeweis vorlegen. Nach acht Tagen war sein Beitrag gelöscht – und 210 weitere Bewertungen ebenfalls. Die Note von La Commedia stieg am 18. Januar von 3,9 auf 4,6 Sterne bei Google. Dabei hatte der junge Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung preisgeben will, fristgerecht auf die E-Mail reagiert. Doch um in der Rangelei um die Rezensionen zu bestehen, braucht es Erfahrung: Die Ein-Stern-Kritik von Norbert Tokos aus Ludwigsburg wurde beispielsweise nicht angetastet.