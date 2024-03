Wo Stuttgart noch aussieht wie in den 1980ern

9 Botnang-Nord ist eine Art gebautes Museum für das Wohnen der 1970er Jahre. Foto: Torsten/Archiv

Stuttgart ist eine Abrissstadt. Aber nicht überall. Wir haben alle Abrisse seit 1982 ausgewertet – und die Viertel gefunden, die heute noch aussehen wie vor vierzig Jahren. Kennen Sie alle?











Wenn einmal ein Film über Stuttgart in den 1980er Jahren gedreht werden soll, bietet sich Botnang-Nord als Kulisse an. Der Bereich zwischen Wald und Stadtbahngleisen wird dominiert von plattenbauähnlichen Hochhäusern – in guter Lage, mit viel Grün dazwischen, aber eben auch reichlich Beton und Wohnformen aus den 1970er Jahren.