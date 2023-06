1 Luan liebt seine beiden Jobs – den bei der Verkehrspolizei und den auf der Bühne. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mit vier Jahren kam Luan als Flüchtlingskind nach Deutschland. Er hat sich hochgearbeitet und ist nun Kommissar und erfolgreicher Comedian mit einer klarer Botschaft: „Man kann alles schaffen".









Er hat mit der ganzen Familie in nur einem Zimmer gelebt. Er hat als kleines Kind seine Heimat verlassen. 14 Jahre hat die Familie auf einen Aufenthaltstitel gewartet. Hauptschulabschluss gemacht – begleitet von Kommentaren der Lehrer: „Ihr werdet eh nur Bauarbeiter.“ Und jetzt?Jetzt ist Luan alles, was er nie gedacht hätte, dass es ein kleiner Flüchtlingsjunge aus einfachen Verhältnissen werden kann: Luan ist Polizist und Comedian. Tagsüber sorgt er mit seinen Kolleginnen und Kollegen von der Verkehrspolizei für Sicherheit auf den Straßen, am Abend für Lacher im Theatersaal. Vier Jahre alt war er, als er 1992 mit seinen Eltern und Geschwistern als Albaner aus dem Kosovo floh. Nun ist er 34 und Stuttgart ist seine Heimat.