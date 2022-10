7 Der 20-jährige BMW-Fahrer sowie sein 23 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer steht an einer Ampel in Bad Cannstatt. Als diese auf Grün umspringt, gibt der junge Mann wohl zu viel Gas und verliert die Kontrolle über das Fahrzeug – mit schweren Folgen.















Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Samstagabend in der Mercedesstraße in Bad Cannstatt einen Unfall verursacht, bei dem er selbst sowie sein 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden und ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstand. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, stand der BMW-Fahrer gegen 23 Uhr in der Mercedesstraße an der Ampel auf Höhe der Elwertstraße in Fahrtrichtung Daimlerstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, soll der junge Mann sein Fahrzeug so stark beschleunigt haben, dass er die Kontrolle verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er landete auf dem Grünstreifen und prallte dort gegen einen Baum, ein Verkehrszeichen sowie schließlich gegen einen Hochspannungsmast.

Der Fahrer sowie sein 23-jähriger Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 um Zeugenhinweise.