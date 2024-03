Reizgas in Wohnhaus verschüttet – Baby in Klinik eingeliefert

1 Zwölf Menschen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Unbekannte verschütten am Samstag Reizgas in einem Wohnhaus in Stuttgart-Ost, das Haus wird evakuiert, zwölf Personen werden vom Rettungsdienst behandelt, ein Säugling kommt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.











Bislang unbekannte Täter haben am Samstag in einem Wohnhaus in der Straße Am Gelben Weg im Stuttgarter Osten offenbar Reizgas im Treppenhaus verschüttet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.