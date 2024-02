Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Radfahrer bei Unfall verletzt – Verursacher flüchtet

Ein Radfahrer wird am Freitagnachmittag von einem VW-Bus-Fahrer überholt. Als dieser kurz danach wieder einschert, bremst er plötzlich ab. Der Radfahrer kann nicht mehr reagieren und kracht ins Heck des VW-Busses, dessen Fahrer flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der bislang unbekannte Fahrer eines VW-Busses hat am Freitagnachmittag in Bad Cannstatt einen Unfall mit einem 57 Jahre alten Fahrradfahrer verursacht und hat sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war der Fahrer des weißen VW-Busses gegen 14.40 Uhr in der Nürnberger Straße auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle „Antwerpener Straße“ in Fahrtrichtung Fellbach unterwegs und fuhr dabei zunächst an dem Radfahrer vorbei. Nach dem Überholvorgang scherte der Unbekannte vor dem 57-Jährigen ein und bremste unvermittelt sein Fahrzeug ab, bis es stehen blieb.

Der Radfahrer, der nicht rechtzeitig abbremsen konnte, kollidierte mit dem Heck des VW und stürzte. Der 57-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Durch die Kollision müsste der VW Bus laut Polizei im Heckbereich leicht beschädigt worden sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.