Ein 43-Jähriger wird in der Nacht zum Samstag von Unbekannten seines Geldbeutels beraubt. Dabei stülpen die Täter dem Mann eine Plastiktüte über den Kopf und schlagen ihn. Die Kripo sucht Zeugen.

Zu einem brutalen Raub ist es in der Nacht zum Samstag in Stuttgart-Mitte gekommen. Mehrere Unbekannte hatten dem 43 Jahre alten Opfer dabei eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt und dessen Geldbeutel geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, war der 43-Jährige gegen 4 Uhr am Gerda-Taro-Platz an der Hohenheimer Straße unterwegs, als ihm die Unbekannten eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt und ihn geschlagen haben sollen. Dabei sollen sie ihm den Geldbeutel aus seiner Hosentasche gerissen haben. In dem Geldbeutel befanden sich mehrere Hundert Euro.

Nach der Tat flüchteten die Täter zu Fuß in eine unbekannte Richtung, von den Unbekannten liegt keine Personenbeschreibung vor. Nun bittet die Kriminalpolizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.