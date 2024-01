Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Mann mit Messer bedroht und ausgeraubt

1 Der noch Unbekannte bedrohte den Mann in Stuttgart mit einem Messer. (Symbolbild) Foto: imago

Ein 30-Jähriger ist am Donnerstagabend in der Klett-Passage in Stuttgart unterwegs, als er von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht wird. Dieser fordert Geld.











Link kopiert



Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen 30-Jährigen in Stuttgart-Mitte mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Mann war nach Angaben der Beamten mit seiner 35-jährigen Begleiterin gegen 21.15 Uhr in der Klett-Passage unterwegs, als ein Unbekannter auf ihn zukam, ihn mit einem Messer bedrohte und Geld forderte. Der 30-Jährige händigte ihm rund 60 Euro Bargeld aus.