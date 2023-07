1 Der Ladendieb attackierte den Detektiv mit einem Pfefferspray – dabei wurden drei Personen leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Ein Ladendetektiv stellt einen mutmaßlichen Ladendieb in Bad Cannstatt zur Rede. Dieser zückt ein Pfefferspray und verletzt damit den Detektiv sowie eine Kassierin und einen Kunden. Den Detektiv greift er auch noch mit einer Flasche an, bevor er flüchtet.









Ein bislang unbekannter, aggressiver Ladendieb hat am Freitagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Sophie-Tschorn-Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 50-jährigen Ladendetektiv sowie eine 44 Jahre alte Kassiererin und einen 60-jährigen Kunden leicht verletzt, bevor ihm die Flucht gelang. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.