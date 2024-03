Zwischen drei Personen kommt es am Samstag zu einem Streit am Stuttgarter Hauptbahnhof. Dieser eskaliert, dabei kommt noch eine vierte Person hinzu und mischt mit. Die drei betrunkenen Beteiligten werden leicht verletzt, der Unbekannte flüchtet.

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Alter von 23, 29 und 37 Jahren sowie einem bislang unbekannten Mann sind am Samstagmorgen im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofes die drei bekannten Beteiligten leicht verletzt worden, der Unbekannte flüchtete vom Tatort.

Wie die Bundespolizei berichtet, soll der 37-jährige Mann gegen 7.30 Uhr zunächst die 29-jährige Frau und ihren 23-jährigen Begleiter am Bahnsteig 101 angesprochen haben. Daraufhin sei es zu einem Streit gekommen, der schließlich in einem Gerangel endete. Kurze Zeit später habe sich laut Polizei der bislang Unbekannte, der Zeugenaussagen zufolge eine rote Basecap sowie eine schwarze Jacke trug, eingemischt haben. Es kam zu einer Schlägerei, wobei die 29-Jährige mit dem Oberkörper in den Gleisbereich gefallen sein soll, ohne komplett ins Gleis zu fallen.

Die Bundespolizei wurde alarmiert, die gleich mit mehreren Streifen anrückte. Die Beamten trafen die drei betrunkenen Beteiligten noch vor Ort an, während der unbekannte Mann vom Tatort flüchtete. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 0711/870350 entgegen.