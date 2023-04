1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein zehn Jahre alter Radfahrer ist am Montagnachmittag von einem bislang unbekannten Fußgänger im Stuttgarter Süden angegangen worden. Bei dem darauffolgenden Gerangel fiel der Junge vor ein fahrendes Auto, dessen Fahrer glücklicherweise noch rechtzeitig bremsen konnte. Der Zehnjährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten melden, war der Junge gegen 16 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg der Böheimstraße in Richtung Marienplatz unterwegs, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Dieser wollte den Zehnjährigen offenbar am Weiterfahren hindern. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden, bei dem der Junge auf die Fahrbahn vor ein heranfahrendes Auto fiel. Der Autofahrer musste daraufhin eine Vollbremsung durchführen, um nicht mit dem jungen Radfahrer zu kollidieren. Der Unbekannte stieg anschließend in einen Linienbus. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Jungen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Das Opfer beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt: Etwa 50 Jahre alt und rund 1,85 Meter groß mit einer schlanken bis normalen Figur. Der Unbekannte hatte ein leichtes Doppelkinn, trug eine Brille, hatte ein gepflegtes Äußeres sowie schütteres braunes Haar sowie einen Schmollmund. Bekleidet war er mit einer blauen Softshelljacke sowie einer Jeanshose. Die Verkehrspolizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.