1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Unbekannter bedrängt in Stuttgart-Vaihingen eine 17-Jährige und begrapscht diese. Doch die Jugendliche weiß sich zu wehren. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen eine 17 Jahre alte Jugendliche in der Straße Ob dem Steinbach in Stuttgart-Vaihingen sexuell belästigt. Die 17-Jährige konnte den Unbekannten in die Flucht schlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, stand die Jugendliche gegen 6.45 Uhr an der Haltestelle, als sich der Mann direkt neben sie stellte und das Mädchen bedrängte. Dabei begrapschte er ihre Brust. Doch dies ließ sich die 17-Jährige nicht gefallen und wehrte sich heftig gegen die Berührungen, sodass der Mann von ihr abließ und flüchtete.

Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: Circa 40 Jahre alt und zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß. Er hatte einen kräftigen Körperbau sowie kurze dunkelblonde oder braune Haare, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze FFP2-Maske. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen.