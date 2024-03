1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein 47-jähriger Radfahrer ist am Montag in Stuttgart-Stammheim unterwegs, als sein Rad von einem Auto berührt wird. Der Radfahrer stürzt und verletzt sich, der unbekannte Autofahrer fährt weiter. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer ist am vergangenen Montag in der Kornwestheimer Straße in Stammheim bei einem Unfall verletzt worden. Der bislang unbekannte Verursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen.