1 Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine 25-Jährige ist am Donnerstagnachmittag mit ihrem Seat in Möhringen unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkommt und gegen einen Baum kracht. Das Auto geht in Flammen auf, die Frau wird schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Eine 25-jährige Seat-Fahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Stuttgart-Möhringen schwer verletzt worden. Ihr Auto war unmittelbar nach dem Unfall in Brand geraten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere einem Autofahrer, der kurz vor dem Unfall hinter der Frau gefahren sein soll.