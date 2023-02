1 Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein 28-Jähriger will am Mittwochmorgen in Stuttgart-Vaihingen eine Straße an einem Zebrastreifen überqueren und wird dabei von einem Pritschenwagen erfasst. Der Fußgänger wird schwer verletzt, die Polizei sucht Zeugen.















Ein 28 Jahre alter Fußgänger ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Stuttgart-Vaihingen schwer verletzt worden. Er war vom Pritschenwagen eines 31-Jährigen an einem Zebrastreifen erfasst worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, wollte der 28-Jährige kurz nach 7 Uhr an einem Zebrastreifen die Fahrbahn der Liebknechtstraße in Richtung der S-Bahn-Gleise überqueren. Zeitgleich war der 31-Jährige mit seinem Klein-Lkw in der Liebknechtstraße in Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs und erfasste den Fußgänger. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 zu melden.