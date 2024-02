Zwischen zwei Gruppen kommt es in der Nacht zum Freitag zu einem Streit, der schnell eskaliert. Dabei soll ein 16-Jähriger einen 22-Jährigen durch einen Tritt schwer verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 22 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Freitag bei einer Auseinandersetzung im Stuttgarter Westen schwer verletzt worden. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hielt sich der 22-Jährige mit seinen Begleitern gegen 0.30 Uhr am Moltkeplatz auf, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten mit einer anderen Gruppe kam. Der 22-Jährige saß dabei auf einer Mauer, als der 16-Jährige ihn von hinten in den Rücken getreten haben soll und anschließend flüchtete. Bei der Attacke wurde der 22-Jährige schwer verletzt, Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Polizisten entdeckten den 16-Jährigen gegen 4.50 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Vogelsang und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen.