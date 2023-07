1 Die Bundespolizei in Bayern vermeldet eine bemerkenswerte Festnahme. Foto: Bundespolizei/Bundespolizei

Die Bundespolizei nimmt bei einer Grenzkontrolle in Bayern einen 42-jährigen Reisenden fest. Der Italiener war vor Jahren in Stuttgart als Mörder zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Warum saß er jetzt in einem Reisebus?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Eigentlich hätte der verurteilte Mörder aus dem Stuttgarter Norden mindestens noch bis Mitte nächsten Jahres in Haft sitzen müssen – doch dann tauchte er überraschend wieder auf. Der Mann saß am Sonntag in einem Reisebus von Rom nach München und wurde in Bayern auf der Inntalautobahn nahe Kiefersfelden bei Grenzkontrollen von der Bundespolizei festgenommen. Gegen den 42-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Die Stuttgarter Kripo kennt ihn als den „Elsass-Mörder“ – ein Mordfall vom Juli 2007.