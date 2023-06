Lage, Lage, Lage – was bei der Miete wie viel Aufpreis kostet

1 Allein um im Stadtteil Hoffeld bei Degerloch zu wohnen, sind Aufschläge zwischen 81 und 94 Cent je Quadratmeter drin. Foto: Archiv /Judith A. Sägesser

Wo und wie man wohnt, beeinflusst auch die Miete. Der Stuttgarter Mietspiegel nennt konkrete Euro- und Centbeträge für bestimmte Lagen und Ausstattungen.









Vermieter in Stuttgart-Hoffeld dürfen sich glücklich schätzen, vor allem wenn sie eine Bleibe westlich des Anna-Haag-Platzes anbieten. 94 Cent pro Quadratmeter ist allein die Lage wert. So viel dürfen sie auf die „ortsübliche Vergleichsmiete“ aufschlagen, somit sind für eine moderne 80-Quadratmeter-Wohnung in Hoffeld statt des Grundpreises von 9,18 Euro je Quadratmeter schon mehr als 10 Euro drin.