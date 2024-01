Stuttgarter Lerntherapeuten geben Tipps: Schlechte Noten zum Halbjahr? Eltern können gegensteuern

1 Sind die Noten in der Halbjahresinformation schlecht, muss nicht unbedingt professionelle Hilfe her. Foto: Imago/Fotostand/Schmitt

Sind die Noten schlecht, müssen Eltern nicht in Panik verfallen – aber das Warnzeichen ernstnehmen. Doch was können Eltern tun, damit das Kind zuhause besser lernt? Zwei Lerntherapeuten aus dem Raum Stuttgart geben Tipps.











Wenn Anfang Februar in den Stuttgarter Schulen die Halbjahresinformationen rausgehen, gehen bei Nico Gentner die Anfragen ein: „Zum Halbjahr interessieren sich mehr Eltern für Lerntherapie. Vielleicht, weil schlechte Noten im Abschlusszeugnis nach den Sommerferien wieder vergessen sind“, sagt der Pädagoge. In Filderstadt unterrichtet er Kinder mit Problemen in der Schule.