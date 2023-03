1 Links der neue Name, rechts hinterm Baum noch der alte: Aus Naturgut wird Denns Biomarkt. Die Möhringer Filiale hat bereits den neuen Besitzer ausgeschildert. Foto: / Weier

In der Möhringer Filiale sind die Besitzverhältnisse seit Kurzem klar: Aus dem Naturgut wurde Denns Biomarkt im Schriftzug über dem Eingang. Nur rechts davon weist noch ein altes Schild auf den früheren Namen Naturgut hin. Bereits zum 1. Januar hatte es bei der Stuttgarter Biomarktkette einen Gesellschafterwechsel gegeben: Niko Tsiris, der Gründer und Mit-Eigentümer der elf Läden, hatte sie nach 30 Jahren verkauft. Er und sein langjähriger Partner und Gesellschafter, Meinrad Bauer, „möchten sich neuen Aufgaben widmen“, hieß es in der Mitteilung. Neun der Supermärkte, die im gesamten Stadtgebiet in Stuttgart und auch in der Region verteilt sind, übernahm das Handelshaus Dennree. Mit zwei Läden wagte sich der bisherige Mitarbeiter Matthew Davidson in die Selbstständigkeit.

Naturgut vor fast 30 Jahren im Westen gegründet

Für Niko Tsiris war der Verkauf an Dennree und der Verbleib im Biomarkt-Verbund die beste Lösung, um die Zukunft seines Unternehmens zu sichern, hieß es in der Mitteilung. Angefangen hatte er 1994 auf vierzig Quadratmetern in der Hasenbergstraße im Stuttgarter Westen. Der damals 30-jährige Schwabe mit griechischen Wurzeln eröffnete nach einem abgebrochenen Architekturstudium sein erstes Geschäft für Bio-Lebensmittel. Sowohl er als auch Meinrad Bauer, der im Jahr 2001 bei Naturgut einstieg, wollen nach dem Ausstieg dem Naturkostfachhandel weiterhin eng verbunden bleiben, teilte er mit. Niko Tsiris zog sich allerdings auch aus dem Biomarkt-Verbund, einer Gemeinschaft der Fachhändler, zurück. Sein Kompagnon ist als Inhaber der Eselsmühle seit vielen Jahren Lieferant von Dennree.

Die Nachfrage nach bio ist gesunken, aber anhaltend

„Wir schauen mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf den Gesellschafterwechsel“, erklärte Joseph Nossol, Mitglied im Vertriebsausschuss des Biomarkt-Verbunds und Geschäftsführer bei Denns Biomarkt. Freude herrsche darüber, dass die elf Märkte in der Händlergemeinschaft bleiben. „Auf der anderen Seite geht der Branche mit Naturgut ein selbstständiger Naturkostfacheinzelhändler verloren, der die Entwicklung von Bio gerade im Stuttgarter Raum stark geprägt hat“, sagte er. Außer „den neuen Aufgaben“ nannte Niko Tsiris keine weiteren Gründe für seinen Ausstieg.

Das Ende der Pandemieeinschränkungen und die Inflation hätten die Nachfrage nach zwei starken Corona-Jahren gedrückt, räumte Sascha Mess, der Leiter der Region Stuttgart von Denns Biomarkt, ein – aber im Vergleich zur Zeit vorher sei sie nach wie vor anhaltend. In der Biobranche seien die Preise zudem nicht so stark gestiegen, weil die Landwirte weniger Kosten für Energie und Düngemittel hätten als konventionelle Bauern. „Wir spüren, dass unsere Kunden trotz der erhöhten Preissensibilität Wert darauf legen, bewusst einzukaufen“, teilte er mit.

In Waiblingen und Degerloch das Werk fortführen

Matthew Davidson freut sich, dass er in Stuttgart-Degerloch und Waiblingen das Werk von Niko Tsiris und Meinrad Bauer weiterführen kann. Er ist seit mehr als 20 Jahren Teil des Unternehmens, zuletzt war er Bereichsleiter der beiden Märkte und Leiter der Bauabteilung, Marktdesign und Biobistro. „Mein Herz hängt an Naturgut und ich fühle mich eng mit dem Biomarkt-Verbund verbunden“, erklärte er. Auch der Großteil der Belegschaft bleibe an Bord. Angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien die beiden Naturgut-Märkte in Waiblingen und Degerloch „bestmöglich für die Zukunft aufgestellt“. Die Kunden seien sehr treu und würden sich weiterhin bewusst für Bio-Produkte entscheiden, sagte Matthew Davidson.

Umstellen müssen sie sich in Degerloch und Waiblingen nicht. Dort bleibt alles wie gewohnt – sowohl der Name Naturgut und die Markteinrichtung als auch das Sortiment. Die anderen Märkte werden nun dem Möhringer Beispiel folgen und nach und nach umbenannt, auch die Stammfiliale im Stuttgarter Westen.