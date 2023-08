Mit 26 Jahren ist sie der jüngste Stargast in der Geschichte des Landespresseballs: Shooting-Star Leony wird beim gesellschaftlichen Top-Event, das nach drei Jahren Pause im November in die Liederhalle zurückkehrt, ihre Hits wie „Remedy“ singen.

Seinen letzten Walzer zur Eröffnung eines Landespresseballs durfte Ministerpräsident Winfried Kretschmann im November 2019 tanzen. Corona sorgte für eine dreijährige Pause. Auch im Herbst 2022, als wieder fast alle Feste gefeiert worden sind in Stuttgart, sagten die Veranstalter das gesellschaftliche Topereignis ab, weil angesichts der Ungewissheit in der Pandemie das wirtschaftliche Risiko zu groß sei. Nun aber geht es wieder los! Der Regierungschef von Baden-Württemberg darf am 10. November in der Liederhalle zeigen, ob er das Tanzen nach der langen Auszeit noch beherrscht.

Doch kennt der 75-jährige Kretschmann die 26-jährige Leony? So jung war beim Landespresseball Baden-Württemberg in über 60 Jahren ein Stargast noch nie. Der Ministerpräsident könnte sie kennen, wenn er „Deutschland sucht den Superstar“ schaut. Da saß die in Bayern als Leonie Burger geborene Leony in der Jury. Mit ihren Hits wie „Remedy“ und „Somewhere in Between“ ist die Popsängerin und Songwriterin aus den Radioanstalten nicht mehr wegzudenken. Auf ihrer Deutschlandtour spielt sie am 24. März in Stuttgart im Wizemann.

Weltweit kommt Leony auf 400 Millionen Streams

Ihren Namen Leonie hat sie in Leony geändert, weil dieser Name internationaler klinge – sie strebt also mehr an als eine deutsche Karriere. Weltweit weist sie über 400 Millionen Streams auf. Ihre eingängige Musik, bestens geeignet zum Tanzen, könnte dafür sorgen, dass sich auch ein jüngeres Publikum beim 61. Landespresseball einfindet.

Nach der langen Pause soll’s eine rauschende Ballnacht werden, bei der sich alles versammelt, was im Land Rang und Namen hat. Der Erlös des Abends kommt der Pressestiftung Baden-Württemberg zugute, deren Träger die Landespressekonferenz Baden-Württemberg, der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger sowie der Deutsche Journalistenverband Baden-Württemberg sind. Damit wird traditionell Journalistinnen und Journalisten in Not geholfen.

Eintrittspreise und Vorverkauf

Eine Tombola mit wertvollen Gewinnen, von zahlreichen Firmen und Sponsoren gestiftet, soll helfen, den Erlös zu steigern. Moderiert wird der Ball von Stephanie Haiber und Jochen Stöckle vom SWR. Im Mozartsaal treten der Comedian Nikita Miller und der Magier Thorsten Strotmann auf. Einlass ist nur möglich in Abendkleidung.

Der Vorverkauf hat jetzt begonnen. Die Karten kosten zwischen 149 Euro und 299 Euro. Im Beethovensaal ist im Preis ein Menü inbegriffen. Karten gibt es bei Easy Ticket.