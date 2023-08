1 Im Dezember 2017 wurde die Filiale auf der Königstraße eröffnet. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Primark reduziert die Fläche der Filiale auf der Königstraße um 3500 Quadratmeter. Und feiert dieses Ereignis mit Influencern, Candy Bar und DJ.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Als im Dezember 2017 mit viel Getöse die zweite Primark-Filiale in Stuttgart eröffnet wurde, dachte noch niemand daran, dass die Hysterie um die irische Marke in Deutschland in den nächsten Monaten und Jahren stark abnehmen würde. Schon im Geschäftsbericht der britischen Primark-Mutter ABF für das Jahr 2018/2019 war zu lesen, dass die 30 Deutschland-Geschäfte des Unternehmens die gesamte Umsatzentwicklung (8,54 Milliarden Euro/2018) in Europa verderben.