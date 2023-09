1 Leon Maier geht tief enttäuscht nach seiner Notbremse vom Platz. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wochenlang stand auf der Kippe, ob Leon Maier die Stuttgarter Kickers verlassen wird. Er entschied sich zu bleiben, spielte gegen die TSG Balingen von Beginn an – und flog nach zehn Minuten vom Platz. Wie geht's mit ihm weiter?









Es ist wieder so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Da steht ein Spieler wochenlang auf der Kippe. Praktisch auf den letzten Drücker entscheidet er sich, beim Verein zu bleiben und nicht vor Schließung des Transferfensters am 1. September eine neue Herausforderung zu suchen. Dann steht er sogar erstmals in dieser Saison in der Anfangsformation und fliegt nach zehn Minuten Spielzeit nach einer Notbremse mit Rot vom Platz.