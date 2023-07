1 Bälle halten lautet der Auftrag für Felix Dornebusch – erstmals tat er das im Kickers-Dress beim Testspiel in Göppingen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Test beim Oberligisten 1. Göppinger SV (4:1) ist das erste Vorbereitungsspiel mit Blick auf die am 4. August beginnende Regionalligasaison. Der neue Mann mit der Nummer eins auf dem Rücken steht von Anfang an im Tor der Stuttgarter Kickers. Irgendwelche Eingewöhnungsprobleme sind bei Felix Dornebusch nicht festzustellen. Im Gegenteil: Laut, klar und unmissverständlich gibt er seine Kommandos. „Das ist mein Stil. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und versuche, den Jungs von Anfang an zu helfen“, sagt der 28-Jährige.