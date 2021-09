1 Youngster Mohamed Baroudi setzt zum Sprint an (Archivbild) Foto: imago images/Sportfoto Rudel/Pressefoto Rudel/Robin

Stuttgart - Dieses Sensationstor werden die Fans der Stuttgarter Kickers wohl so schnell nicht vergessen: Es ist die 88. Minute im Oberliga-Spiel der Blauen beim FC Villingen 08. Kurz vor dem eigenen Strafraum nimmt Mohamed Baroudi einen Ball aus der Luft mustergültig mit der Brust an. Was jetzt passiert, versetzt die Blauen in pure Ektase: Das Mittelfeld-Ass legt einen 70 Meter langen Lauf über das gesamte Spielfeld hin. Baroudi, der sich am Mittwochabend in glänzender Spiellaune zeigt, schüttelt seine Verfolger wie Statisten ab.

Und auch vor dem Kasten der Villinger geht dem Youngster nicht die Puste aus: Der 19-Jährige versenkt die Kirsche eiskalt im Netz – und sorgt damit für den 2:0-Endstand seiner Mannschaft beim Ligakonkurrenten aus dem Schwarzwald.

Treffer der Marke „Tor des Monats“

Auf der Kickers-Bank, wo der neue Cheftrainer Mustafa Ünal einen gelungenen Einstand feierte, gab es nach dem Treffer der Marke „Tor des Monats“ kein Halten mehr. Spieler und Mitarbeiter stürmen auf Baroudi zu und begraben den Torschützen anschließend unter einem Jubelhaufen an der Eckfahne. Auch die mitgereisten Fans im Stadion flippen völlig aus – und jubeln über diesen Treffer für die Vereinschroniken.

Der 19-Jährige selbst gab sich nach seinem Traumtor bescheiden. „Ich wusste, wo das Tor steht“, schildert Baroudi nach dem Schlusspfiff vor der Kamera der Stuttgarter Kickers. Und dann habe er vor dem Kasten nur noch die Nerven behalten müssen. „Da kann man nichts mehr falsch machen“, sagte der Gefeierte ganz zurückhaltend. Viel wichtiger als sein Tor sei ihm der Erfolg der Mannschaft: „Wir sind glücklich, dass wir die drei Punkte mitnehmen.“

Weiter geht es für die Kickers am Samstag (14 Uhr/Gazistadion) gegen den Freiburger FC, ehe es dann am 6. Oktober (19 Uhr) der FV Ravensburg zum nächsten Nachholspiel auf die Waldau kommt.

Kickers-Aufstellung

Castellucci – Moos, Polauke, Kolbe (64. Zagaria), Kammerbauer – Blank, Campagna – Dicklhuber (60. Riehle), Obernosterer (77. Colic), Baroudi – Tunjic (64. Braig).