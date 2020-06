1 Die Fans der Stuttgarter Kickers dürfen sich weiter auf Torjubel Marke Mijo Tunjic freuen: Der Torjäger bleibt für weitere zwei Jahre ein Blauer. Foto: Baumann

Jetzt ist es amtlich: Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers kann weiter auf die Dienste von Mijo Tunjic setzen. Der Torjäger unterschrieb einen neuen Vertrag für die kommende Saison. Hinter einem anderen Routinier steht dagegen weiter ein Fragezeichen.

Stuttgart - 19 Tore in 20 Saisonspielen – auf den Torriecher von Mijo Tunjic konnten sich die Stuttgarter Kickers in dieser Oberligasaison immer verlassen. Nur in die Regionalliga konnte der Stürmer seinen Verein nicht schießen. Ohne die Corona-Pandemie wäre das möglicherweise gelungen, und beim Sprung nach oben hätte sich sein Vertrag auch automatisch verlängert. So aber musste neu verhandelt werden. Und nach zahlreichen Gesprächsrunden erfolgte nun die Einigung: Der 32-Jährige hat einen neuen Vertrag für die kommende Runde unterschrieben. „Wir sind natürlich sehr froh, dass uns unser Torjäger weiter treu bleibt“, sagte der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht.

Dagegen steht hinter einer Vertragsverlängerung von Vizekapitän Patrick Auracher weiter ein Fragezeichen. Auch bei Außenbahnspieler Aron Viventi und Innenverteidiger Theo Rieg gibt es noch keine Vollzugsmeldung. Außenverteidiger Johannes Ludmann, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, hat sein Karriereende bekannt gegeben. Bei ihm steht endgültig der Beruf im Vordergrund.