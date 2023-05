So lange lässt der Trainer seine Spieler feiern

Wie lange die Feierlichkeiten gingen? „Es war schon hell, als ich nach Hause kam“, sagte Mustafa Ünal am Sonntag um die Mittagszeit mit leicht heiserer Stimme, bevor der Party-Marathon auf dem Cannstatter Wasen weiterging. Der Trainer des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers, die Spieler, der ganze Verein, die Fans – alle feiern diesen Aufstieg ausgelassen. Weil sie so viel gelitten haben in den vergangenen Jahren. „Der Schmerz hat uns gierig gemacht, fokussiert bleiben lassen und dahin gebracht, wo wir jetzt sind“, erklärte Ünal.