1 Rechtsverteidiger Marcel Schmidts brachte die Kickers mit einem klasse Schuss in Mainz mit 1:0 in Führung. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Es war kein Galaauftritt, es gab ein paar Unsicherheiten, aber letztendlich haben die Stuttgarter Kickers die Pflichtaufgabe beim TSV Schott Mainz mit 3:1 souverän erledigt. Am Freitag folgt das Heimspiel gegen den Bahlinger SC.











Die TSG 1899 Hoffenheim II hatte mit einem 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt II bereits am frühen Mittag vorgelegt, die Stuttgarter Kickers zogen mit dem 3:1 (2:1) beim TSV Schott Mainz nach und verteidigten damit ihre Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga. „Ich bin stolz und glücklich, dass wir so ein Spiel auf ungewohntem Geläuf gewonnen haben. Wir haben mit viel Fleiß alles rausgehauen und viel wegverteidigt, nur gegen Ende waren wir etwas schlampig“, sagte Trainer Mustafa Ünal. „Wir haben dieses Spiel recht sicher nach Hause gebracht ohne zu glänzen“, ergänzte Sportdirektor Marc Stein.