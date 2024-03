1 Maskottchen „Waldi“ sorgt auf der Waldau bei den Kids für gute Stimmung. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Zu den Heimspielen der Stuttgarter Kickers pilgern im Durchschnitt fast 5000 Fans – darunter auch viele Familien mit ihren Kindern. Doch was bieten die Blauen dem Nachwuchs?











Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers sind nach tristen Jahren in der Oberliga wieder auf Erfolgskurs. Als Aufsteiger steht das Team von Trainer Mustafa Ünal in der Regionalliga Südwest aktuell an der Tabellenspitze und darf von der Rückkehr ins Profigeschäft träumen. Fast 5000 Menschen verfolgen die Heimspiele der Blauen in dieser Saison durchschnittlich auf der Waldau – darunter auch viele Familien. Doch wie kinderfreundlich sind die Kickers? Wie sind die Preise und was wird den Jüngsten geboten? Wir klären auf.