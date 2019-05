1 Tobias Flitsch und die Stuttgarter Kickers sind zum Siegen verdammt. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers haben in der Oberliga Baden-Württemberg das Auswärtsspiel beim SSV Reutlingen vor der Brust. Wir haben den Liveticker zum Spiel.

Reutlingen - Sieg oder Gladiolen – frei nach Louis van Gaal stellt sich die Lage der Stuttgarter Kickers in der Oberliga Baden-Württemberg dar. Man ist zum Siegen verdammt. Zwar besteht rechnerisch sogar noch die Chance auf den ersten Platz, doch da müsste bei drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter Bahlinger SC und angesichts deren Lauf schon einiges für die Blauen zusammenkommen.

Für die Mannschaft und Trainer Tobias Flitsch geht es eher darum, nach zuletzt enttäuschenden Auftritten und Ergebnissen den Relegationsrang abzusichern. Die Chance dazu bietet sich am Samstagnachmittag an der Kreuzeiche beim SSV Reutlingen. In Zusammenarbeit mit unserem Amateurfußballportal FuPa Stuttgart gibt es ab 15.30 Uhr den von der Medienabteilung der Stuttgarter Kickers gepflegten Liveticker zum Spiel.