1 Innenverteidiger Paul Polauke sah gegen den SSV Ulm 1846 die Rote Karte. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Verletzung, Rote Karte, Patzer – der eigentlich sehr positive Auftritt der Stuttgarter Kickers beim WFV-Pokal-Aus gegen den SSV Ulm 1846 gerät in den Hintergrund. Weiter offen ist die Frage, ob Paul Polauke auch in der Liga gesperrt wird.











Am Mittwochvormittag befanden sich der Württembergische Fußball-Verband (WFV) und die Regionalliga Südwest noch in der Abstimmung. Hat die Rote Karte von Innenverteidiger Paul Polauke auch Auswirkungen auf die Punktspiele der Stuttgarter Kickers? Wären die Blauen Oberligist, würde Polauke definitiv für Pflichtspiele in Meisterschaft und Pokal gesperrt, da der Regionalliga-Spielbetrieb aber außerhalb des württembergischen Landesverbands angesiedelt ist, war die Antwort bis zum Mittag noch offen und bleibt sie vorerst auch: „Ob der Spieler in der Regionalliga eingesetzt werden kann, hängt davon ab, ob das Sportgericht die Notwendigkeit sieht, den Spieler für alle Pflichtspiele zu sperren oder nur für die im Pokal. Die Entscheidung wird bis spätestens Freitag getroffen“, heißt es in der Mitteilung des Verbands.