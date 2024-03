1 Lhadji Badiane feiert mit Kickers-Fans auf dem Zaun im Dietmar Hopp-Stadion vor sieben Jahren. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Es ist das Spitzenspiel Zweiter gegen Erster. Und zahlreiche Fans werden die Stuttgarter Kickers am Karsamstag zum Duell bei der TSG 1899 Hoffenheim II begleiten. Das weckt Erinnerungen an eine Nichtabstiegsparty 2017.











Die Ausgangslage ist durchaus brisant. Die Stuttgarter Kickers stehen in der Fußball-Regionalliga mit fünf Punkten Vorsprung auf die TSG 1899 Hoffenheim II an der Tabellenspitze. Doch die TSG hat noch das Nachholspiel beim TSV Steinbach Haiger (17. April, 19 Uhr) in der Hinterhand. Mit einem Sieg an diesem Samstag (14 Uhr/Dietmar-Hopp-Stadion) im direkten Duell mit den Kickers, könnte die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner also aus eigener Kraft am Saisonende Meister werden und direkt aufsteigen. Auf der anderen Seite könnten die Blauen bei einem dreifachen Punktgewinn den Vorsprung auf acht Zähler ausbauen – es wäre ein Ausrufezeichen im Kampf um den Sprung in die dritte Liga.