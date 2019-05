1 Mijo Tunjic von den Stuttgarter Kickers hofft gegen Spielberg auf einen Torerfolg. Foto: Pressefoto Baumann

Es läuft derzeit nicht bei den Stuttgarter Kickers. Zuletzt verloren die Blauen sogar die Tabellenführung. Nun muss gegen den SV Spielberg unbedingt ein Sieg her. Hier geht es zum Liveticker.

Stuttgart - Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen, acht Gegentore in den vergangenen zwei Partien – bei den Stuttgarter Kickers ist derzeit der Wurm drin. Auch die Tabellenführung haben die Blauen verspielt. Entsprechend groß ist der Druck am Samstag im Heimspiel gegen den SV Spielberg. Nur ein Sieg gegen den Tabellenletzten hilft dem Team von Trainer Tobias Flitsch im Oberliga-Aufstiegskampf weiter.

Doch die Personalsorgen sind vor dem letzten Heimspiel der Saison groß. Pedro Astray, Patrick Auracher (beide verletzt) und Daniel Niedermann (Sperre) stehen gegen Spielberg nicht zur Verfügung. Dagegen könnte Kapitän Tobias Feisthammel, der zuletzt schmerzlich vermisst wurde, nach seiner Verletzung in die Innenverteidigung zurückkehren. Daumen drücken die Fans der Kickers am Samstag dem FC Nöttingen, der Samstag um 15.30 Uhr beim Bahlinger SC ran muss. Sollte dem Tabellenführer kein Sieg gelingen, könnten die Blauen mit einem Dreier wieder an Bahlingen vorbeiziehen.

In Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers bieten wir einen Liveticker zur Partie der Blauen an. Hier können Sie die Begegnung gegen den SV Spielberg verfolgen. Spielbeginn an diesem Samstag ist um 14 Uhr.