1 Stürmer Christian Giles hat seine Adduktorenprobleme überstanden. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers warten in der Oberliga seit zwei Spielen auf einen Sieg. Gegen Aufsteiger SV Sandhausen II sollen wieder drei Punkte her. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers wollen in der Oberliga Baden-Württemberg zurück in die Erfolgsspur und nach zwei sieglosen Spielen wieder einen Dreier feiern. Gegner im Gazi-Stadion auf der Waldau ist um 19 Uhr der SV Sandhausen II. Nach der 2:3-Niederlage am vergangenen Samstag in Bissingen sind die Stuttgarter gegen die Badener bereits unter der Zugzwang. Die positive Nachricht: Trainer Ramon Gehrmann kann aller Voraussicht nach wieder auf Cristian Giles setzen, der zuletzt mit Adduktorenprobleme zu kämpfen hatte.

Der Stürmer, der in seinem ersten Pflichtspiel für die Kickers in Ravensburg gleich mal einen Doppelpack schnürte, wird gegen den Aufsteiger wohl wieder zusammen mit Mijo Tunjic auf Torejagd gehen. Der SV Sandhausen II hat nach drei Spielen zwei Punkte auf dem Konto. Die Favoritenrolle dürfte also klar verteilt sein.

Wie sich die Kickers gegen den Aufsteiger schlagen, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten, verfolgen.