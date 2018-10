Stuttgarter Kickers gegen SGV Freiberg Klare Niederlage für die Blauen

Von red 20. Oktober 2018 - 16:00 Uhr

Tobias Flitsch (Mitte) und seine Kickers empfangen den SGV Freiberg. Foto: Pressefoto Baumann

Der Spitzenreiter Stuttgarter Kickers hat es an diesen Samstag mit dem SGV Freiberg zu tun bekommen. Lesen Sie den Verlauf der Partie im Liveticker nach.

Stuttgart - Die Begegnung der Stuttgarter Kickers mit dem SGV Freiberg an diesem Samstag in der Oberliga Baden-Württemberg war in gleich in mehrerlei Hinsicht eine interessante Partie. Es war ein Lokal-Duell, die Clubs trennen nur 25 Kilometer. Zudem hat der Erste einen der Verfolger empfangen, Freiberg hat mit sieben Punkten Rückstand auf die Blauen noch Kontakt zur Spitzengruppe.

Ist es den Blauen gelungen, die imposante Serie von sieben Siegen in Folge fortzusetzen?Lesen Sie den Verlauf der Partie im Gazi-Stadion auf der Waldau in unserem Liveticker nach.