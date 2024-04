1 Kickers-Trainer Mustafa Ünal im Gespräch mit Neuzugang Dennis de Sousa. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers wollen heute Abend nach der 0:5-Klatsche in Hoffenheim zurück in die Erfolgsspur. Gelingt ein Sieg gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz?











Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga nach der 0:5-Klatsche im Topspiel gegen die TSG Hoffenheim II nun wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Mittwochabend empfangen die Degerlocher zu Hause im Gazi-Stadion auf der Waldau die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Anpfiff 19 Uhr). Nach zwei Niederlagen in Folge soll dann unterm Fernsehturm endlich wieder gejubelt werden.