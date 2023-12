Stuttgarter Kickers gegen Hessen Kassel: So fällt die Entscheidung, ob gespielt werden kann

So fällt die Entscheidung, ob gespielt werden kann

1 Seit 2015 gibt es im Gazi-Stadion auf der Waldau eine Rasenheizung. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers fiebern ihrem letzten Heimspiel des Jahres am Sonntag gegen Hessen Kassel entgegen. Doch witterungsbedingt steht ein Fragezeichen hinter der Austragung. Wann fällt die Entscheidung, und warum spielt die Rasenheizung keine Rolle?











Degerloch liegt 448 Meter über dem Meeresspiegel. Das sind keine alpinen Höhen. Aber der Winter ist hier oft ein strengerer Gast, als in anderen Gegenden. Daher ist auch die Austragung der Regionalligapartie an diesem Sonntag (14 Uhr) zwischen den Stuttgarter Kickers und dem KSV Hessen Kassel im Gazi-Stadion auf der Waldau noch nicht sicher. „Wir haben am Donnerstag Vormittag mal ins Stadion geschaut, da sah es ganz gut aus“, sagte Geschäftsführer Matthias Becher.