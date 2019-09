1 Mijo Tunjic im Duell mit dem Freiberger Denis Latifovic – auch in diesem Oberliga-Spiel traf der Kickers-Stürmer. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Auf Stürmer Mijo Tunjic ist Verlass: vier Tore in den vergangenen vier Spielen. Trifft er für die Stuttgarter Kickers auch gegen den FC Nöttingen? Wir haben den Liveticker zum Spiel.

Stuttgart - Das Rezept für einen Sieg der Stuttgarter Kickers ist einfach: Torjäger Mijo Tunjic trifft, der Oberligist gewinnt. Die Erfolgsformel funktionierte in den vergangenen vier Pflichtspielen. Vielleicht auch an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den FC Nöttingen vor heimischer Kulisse?

Dass das Spiel nicht einfach wird, ahnt der Sportliche Leiter der Kickers. Lutz Siebrecht warnt im Vorhinein vor Nöttingen: „Das ist ein sehr erfahrenes, robustes Team, ein unbequemer Gegner, das beim VfB Stuttgart II mit 1:0 gewonnen hat.“

Nicht mithelfen kann Linksverteidiger David Kammerbauer, der in zwei bis drei Wochen wieder angreifen will. Vor dem Spiel erzählte er im Interview, warum die Stuttgarter Kickers für ihn das Sprungbrett nach oben sind.

Trifft Mijo Tunjic heute wieder, gibt es womöglich den fünften Sieg in Serie. So zumindest die Theorie. Ob das Rezept wieder funktioniert, erfahren Sie im Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten.