Liveticker: Kickers wollen vierten Sieg in Serie

1 Die Kickers hoffen wieder auf Tore von Kevin Dicklhuber. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers präsentieren sich derzeit in starker Verfassung. Drei Siege in Serie feierten die Blauen zuletzt. Nun soll der Lauf gegen den FC Nöttingen fortgesetzt werden.















Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers haben in der Oberliga Baden-Württemberg aktuell einen Lauf. Drei deutliche Siege in Folge feierten die Blauen zuletzt. Nun wartet am Samstag im Heimspiel der FC Nöttingen (Anpfiff 14 Uhr), bei dem Ex-Kickers-Stürmer Niko Dobros derzeit extrem erfolgreich auf Torejagd geht.

Mit einem Sieg gegen den Tabellenelften könnten die Degerlocher weiter Druck auf Tabellenführer SGV Freiberg aufbauen, der am Samstag zu Hause den 1. Göppinger SV empfängt. Gut für die Kickers: Stürmer Mijo Tunjic könnte am Samstag wieder eine Option für Trainer Mustafa Ünal sein. Wie sich die Blauen gegen den FC Nöttingen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Eine Woche später müssen die Stuttgarter Kickers in der Liga beim SV Oberachern ran.