1 Will endlich wieder einen Sieg sehen: Kickers-Trainer Ramon Gehrmann. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers brauchen in der Oberliga dringend ein Erfolgserlebnis. Am Samstag gastiert ein Aufsteiger im Gazi-Stadion. Ob den Blauen ein Sieg gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker:

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers stecken in der Oberliga Baden-Württemberg in der Krise. Seit fünf Pflichtspielen warten die Blauen bereits auf einen Sieg. Zuletzt gab es in Villingen eine 1:2-Niederlage. Die Folge: Absturz auf Platz sieben und der Rückstand auf Tabellenführer Göppinger SV wird immer größer (sieben Punkte).

Nun trifft die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann am Samstag um 14 Uhr im Gazi-Stadion auf der Waldau auf den 1.FC Rielasingen-Arlen. Gegen den Aufsteiger ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht komplett zu verlieren. Unter der Woche kündigte Sportdirektor Lutz Siebrecht Konsequenzen an. In der Startelf könnte es daher einige Wechsel geben. Gut für die Kickers: Patrick Auracher kehrt in die Mannschaft zurück und kann spielen.

Wie sich die Blauen gegen den Außenseiter schlagen, erfahren Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten.