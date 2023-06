1 Lukas Kling wird die Stuttgarter Kickers verlassen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der viertletzte Platz in der Abschlusstabelle reichte bei sechs Absteigern am Ende diesmal nicht. Die Stuttgarter Kickers müssen die U-17-Bundesliga verlassen. Unabhängig davon, wird es nach Informationen unserer Redaktion in der kommenden Saison einen neuen Trainer geben. Chefcoach Lukas Kling und die Blauen haben sich auf eine Trennung verständigt, der frühere Kickers-Stürmer Marcel Brandstetter soll U-17-Co-Trainer in Degerloch bleiben.