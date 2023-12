Stuttgarter Kickers in der Regionalliga: Ein Mal sehr gut und sechs Mal 1,5 – So fällt das Zeugnis der Blauen aus

21 Die Kickers überzeugten auch im letzten Spiel des Jahres gegen Kassel. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Winterpause ist da, das Zeugnis auch. Nach 21 von 34 Spieltagen hat unsere Redaktion die Spieler des Fußball-Regionalliga-Spitzenreiters Stuttgarter Kickers bewertet.











Die Stuttgarter Kickers überwintern mit einem Vier-Punkte-Polster an der Spitze der Fußball-Regionalliga. Von 21 Spielen haben die Blauen nur zwei verloren, sie kassierten nur 14 Gegentore. Immer wieder gelang es Trainer Mustafa Ünal dabei auch, Ausfälle von Schlüsselspielern zu kompensieren, ohne dass ein Leistungsabfall festzustellen war. Das spricht für die Qualität in dem breiten und homogenen Kader, der am 16. Januar 2024 wieder mit dem Training startet und am 2./3. März gegen den TSV Steinbach Haiger das erste Regionalligaspiel im neuen Jahr bestreitet.