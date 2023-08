1 Malte Moos (re.) wird ausgeliehen, der Vertrag mit Denis Zagaria wurde aufgelöst. Foto: imago/Pressefoto Rudel

Vor dem Regionalligaspiel an diesem Dienstag (19 Uhr) beim TSV Steinbach Haiger lösen die Stuttgarter Kickers den Vertrag mit Denis Zagaria auf und machen die Ausleihe von Malte Moos perfekt. Was tut sich sonst noch vor Schließung des Wechselfensters?









Vor Schließung des Transferfensters an diesem Freitag, 1. September, hat Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers zwei Personalien geklärt. Zum einen wurde der Vertrag mit Innenverteidiger Denis Zagaria aufgelöst, zum anderen die Ausleihe von Rechtsverteidiger Malte Moos zum Ligarivalen FC Astoria Walldorf perfekt gemacht. „Malte will spielen, die Konkurrenzsituation bei uns ist groß, deshalb haben wir nach einer Lösung gesucht“, sagt Kickers-Spordirektor Marc Stein. „Wir hoffen, dass er viele Spiele in Walldorf macht und zur neuen Saison möglicherweise gestärkt zu uns zurückkommt.“ Moos war 2019 von Wormatia Worms nach Degerloch gekommen. Zuletzt hatten ihn immer wieder Verletzungsprobleme zurückgeworfen, er fand im Kader von Trainer Mustafa Ünal keine Berücksichtigung mehr.