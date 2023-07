1 Konrad Riehle (li.) und Mohamed Baroudi (re.), an dem der SGV Freiberg dran ist, sind Kickers-Talente mit Perspektive. David Braig (Mi.) hat seinen Vertrag bei den Blauen verlängert. Foto: Baumann/Volker Müller

Die Zukunft von Mohamed Baroudi bei den Stuttgarter Kickers ist laut seinem Berater Kevin Kuranyi weiter offen. Auch andere Spieler haben nach der starken Saison der Blauen das Interesse höherklassiger Clubs geweckt, der Trainer bleibt gelassen.









Sportdirektor Marc Stein macht Urlaub in der Toskana, Trainer Mustafa Ünal erholt sich von der nervenaufreibenden Saison in der Türkei. Und auch die allermeisten Spieler des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers sind in die verschiedensten Himmelsrichtungen ausgeflogen, um beim Trainingsauftakt am 1. Juli wieder mit neuem Tatendrang am Werk zu sein.