Der SSV Ulm 1846 hat sich als Meister der Fußball-Regionalliga Südwest in die dritte Liga verabschiedet. Aus der dritten Liga musste kein Verein in die Regionalliga Südwest absteigen. Die neuen Gesichter in der vierten Liga kommen von unten: Es sind die Aufsteiger aus den Oberligen – die Stuttgarter Kickers, Eintracht Frankfurt II, der TSV Schott Mainz und die TuS Koblenz, die sich im Aufstiegsspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach durchsetzte (2:2 und 2:1).